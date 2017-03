zondag 5 maart 2017

Hyster brengt nieuwe palletstapelaar van 2 ton op de markt

Hyster® presenteert een nieuwe meeloopstapelaar met een capaciteit van 2 ton voor het stapelen en oppakken van ladingen uit stellingen tot een hoogte van 4 meter. De machine is geschikt voor gebruik in opslagruimtes van supermarkten en doe-het-zelf zaken en voor kleinschalige magazijnen of productie-activiteiten. Het nieuwe S2.0-model wordt toegevoegd aan de serie met zeven andere stapelaars die in de zomer van 2016 werden geïntroduceerd. De erg zuinige S2.0 heeft een snelle acceleratie bij de volledige capaciteit van twee ton en haalt rijsnelheden tot 6 km/uur. Meer info: 02/245.25.65 of http://www.b-close.be.

+ 3 FOTO's