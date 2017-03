(Jean Marbehant en Michel Calozet, respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Fediex)

maandag 6 maart 2017

Fediex viert 75ste verjaardag

Fediex C.V.B.A. (Mont-Saint-Guibert), het verbond van bedrijven actief in de ontginning en veredeling van onbrandbare gesteenten, viert zijn 75ste verjaardag. Tot de leden horen internationaal ronkende namen als Sibelco, Lhoist en Carmeuse maar ook kleine ondernemingen bedrijvig in de productie van granulaten (kalksteen, harde gesteenten, alluviale gesteenten, zee-afzettingen, zand, ...), kalk, dolomiet, siergesteenten, ... In zijn geheel (d.i. kalk en ontginning inbegrepen) is de sector goed voor een jaaromzet van ruim 720 miljoen euro en ruim 12.000 jobs in eigen land, waarvan 4.000 direct. België telt nagenoeg tweehonderd actieve ontginningssites die 0,1% van het Belgisch grondgebied bestrijken. Fediex vertegenwoordigt op dit ogenblik meer dan 85% van het ontginningspercentage van ons land. Minder bekend is dat de industrie ook bemalingswater tot drinkwater valoriseert. Momenteel valoriseert de sector zowat jaarlijks ruim een kwart van het bemalingswater (10 miljoen m³) tot drinkwater. Belangrijke watervalorisatieprojecten lopen thans om nog eens ruim 12 miljoen m³ extra water drinkbaar te maken. Meer info: 02/511.61.73 of http://www.fediex.be.

(Jean Marbehant en Michel Calozet, respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Fediex)