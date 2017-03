(Mardge Pascaud, zaakvoerster Pascaud Beautygroup Belgium en Pascaud Beauty Institute) ‹ ›

donderdag 9 maart 2017

Pascaud opent eerste schoonheidssalon in België

Groothandel Pascaud Beautygroup Belgium B.V.B.A. (Maaseik) heeft in Antwerpen een schoonheidsinstituut geopend waar men terecht kan voor biologische schoonheidsbehandelingen als totaalconcept. Pascaud Beauty Institute B.V.B.A. is gevestigd te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 136. Pascaud, opgericht in 1989 door schoonheidsspecialiste Mardge Pascaud, heeft intussen meer dan tweehonderd salons in Europa. Het nieuwe salon in de Scheldestad is het eerste in België. In Nederland zijn 150 Pascaud-salons aan de slag. In Hongarije, Litouwen en Rusland zijn distributeurs actief. Na Spanje, boren de schoonheidssalons van Pascaud thans thuismarkt België aan. Steunbeer van de Pascaud-organisatie is Pascaud Beauty Innovations, een sterke merknaam die staat voor uitmuntende behandelingen, producten en apparatuur. In samenwerking met gerenommeerde dermatologen, chemici, plantkundigen en enkele vooraanstaande universiteiten, is Mardge Pascaud erin geslaagd om in de productie-eenheid in Nederland een verzorgingslijn te ontwikkelen met een erg hoge werkzaamheid. Meer info: 089/32.20.90 of http://www.pascaud.com.

(Mardge Pascaud, zaakvoerster Pascaud Beautygroup Belgium en Pascaud Beauty Institute)