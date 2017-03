dinsdag 28 februari 2017

Mobiel dataverkeer in tien jaar meer dan verhonderdvoudigd

Tegen 2021 versturen we ongeveer 600 exabyte over GSM- of Wi-Fi-netwerken. Dat is 122 keer zo veel als tien jaar terug. Dat berekende Cisco in de elfde editie van zijn Visual Networking Index (VNI). Die jaarlijkse index voorspelt de evolutie van het mobiele Internet. Cisco verwacht dat het mobiele gegevensverkeer in de periode 2016-2021 zal verzevenvoudigen. Vooral het Internet of Things en mobiele video zorgen voor het sterke dataverbruik.