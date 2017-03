woensdag 1 maart 2017

Antwerpse containerterminals aan Deurganckdok dag en nacht open

Vanaf 20 maart aanstaande kunnen vrachtwagens die aan het Antwerpse Deurganckdok containers moeten laden of lossen dat ook ’s nachts doen. Containerterminals MSC PSA European Terminal (MPET) en DP World Antwerp Gateway verruimen namelijk de openingsuren van hun terminals zodat de aan- en afvoer van containers per truck op weekdagen de klok rond kan gebeuren.

Met deze maatregel willen de terminaloperatoren de truck flow op hun containerterminal optimaliseren. Daarnaast hopen ze op deze manier een bijdrage te leveren aan de ontlasting van het Antwerpse en het Wase wegennet tijdens de piekuren.

Dankzij de uitbreiding van hun dienstverlening zullen kaaien 1700 (Antwerp Gateway) en 1742 (MPET), de grootste containerterminals in de haven van Antwerpen, non-stop geopend zijn van maandagmorgen 5.00 u (Antwerp Gateway) en 5.30 u (MPET) tot zaterdagmorgen 5.30 u. Op dit moment is Antwerp Gateway elke werkdag open van 5.00 tot 21.30 u, voor MPET is dit van 5.30 tot 21.30 u.