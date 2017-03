Voorzitter Danny Van Himste schetst de verruimde werking van het VIL als speerpunt-cluster Naast een nieuwe baseline, neemt het VIL ook een nieuw logo aan ‹ ›

maandag 6 maart 2017

VIL tekent als speerpunt-cluster nieuw werkingsmodel uit Nieuw logo en nieuwe baseline

Met de nieuwe baseline “empowering logistics” en een nieuw logo, geeft het VIL het startschot voor zijn nieuw werkingsmodel. Op 27 oktober jongstleden hechtte het Hermescomité zijn goedkeuring aan de nieuwe status van het VIL als speerpunt-cluster Logistiek. Dat houdt in dat aan de werking een aantal nieuwe activiteiten worden toegevoegd, waarvan sommige in partnership zullen worden verzorgd. Als logistieke cluster 4.0 wil de organisatie van Vlaanderen de Europese draaischijf in de wereldwijde supply chain maken, aldus voorzitter Danny Van Himste.

Met 520 leden, waaronder 64% KMO’s, en 17 VIL-projecten kan het VIL alvast op een bijzonder geslaagd 2016 terugblikken. Aan die projecten namen maar liefst 219 bedrijven deel. 4.880 bedrijven deden op de organisatie een beroep voor zijn kennis en know-how.

“Dertien jaar terug ging het VIL van start met 20% zelffinanciering. Vorig jaar was de basiswerking al voor 54% zelfbedruipend,” zo nog de voorzitter.

De logistieke sector tekent voor 9% van het BBP en 8% van de tewerkstelling in Vlaanderen.

Nieuwe cluster-werking

Centraal in de dienstverlening van VIL 4.0 als speerpunt-cluster staan de logistieke dienstverleners alsook de industrie. De werking van de organisatie spitst zich voortaan toe op vier focusdomeinen, met name digitalisering, duurzaamheid, Flanders Gateways en omni-channel.

Nieuw is dat aan de projectwerking thans ook een valorisatieluik wordt toegevoegd. Voorts richten de inspanningen van VIL 4.0 zich ten behoeve van de logistieke sector op netwerking, internationalisering, beleidsondersteuning en opleiding & vorming.

Als nieuwe speerpunt-cluster zet het VIL 4.0 maximaal in op een multi-disciplinaire samenwerking. Inmiddels selecteerde de organisatie een 25-tal partners, waarbij imec, VITO en VLIR de status van strategische partner opnemen. Met Voka lopen momenteel onderhandelingen in die zin, die naar alle waarschijnlijkheid met succes zullen worden bekroond.

Als te realiseren ambities voor 2017 haalt Van Himste de creatie van een trend radar aan, de oprichting van een logistiek demonstratiecentrum en de opstart van een synchromodaal platform. Ook de ondertekening van een structureel partnership met Flanders Investment & Trade (internationalisering weetuwel, nvdr.) zit in de pijplijn.