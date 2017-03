zaterdag 11 maart 2017

Sophos lanceert Sophos Mobile 7 Enterprise Management Solution

Sophos (Abingdon, Oxfordshire) lanceert Sophos Mobile 7. Het is de nieuwe versie van de Enterprise Mobility Management (EMM)-oplossing met onder meer "containerized" ondersteuning van Android Enterprise (voorheen "Android for Work"), support voor IT-beheerders om IoT-toestellen te beheren en verbeterde beveiligings-features. Tevens is de oplossing beschikbaar via het cloud-gebaseerde Sophos Central management-platform. De verbeteringen in Sophos Mobile 7 bevatten onder meer anti-phishing die gebruikers beschermt tegen "foute" links in e-mail berichten en documenten. Ook zijn er verbeteringen in Sophos' Android-beveiliging en anti-malware, maar ook voor Secure Workspace en Secure Email-app. Hier kunnen gebruikers versleutelde en beveiligde Office-documenten en bijlagen openen, bekijken en aanpassen, zonder de beveiligde omgeving te verlaten. Meer info: 00-31/162.480.240 of http://www.sophos.com.