(Glenn Van Dael, founder en ceo CMAST, en Kurt Hertogs, chief innovation & operations officer)

vrijdag 10 maart 2017

CMAST haalt Kurt Hertogs als vennoot aan boord

Kurt Hertogs, ex-Tibotec en ex-Virco en tot voor kort aan het hoofd van Johnson & Johnson Innovation JLINX en voorheen Johnson & Johnson innovation lead Benelux, is als vennoot tot CMAST B.V.B.A. (Temse) toegetreden. Hij neemt er de functie van chief innovation & operations officer op. In zijn nieuwe rol zal Hertogs nauw samen werken met het CMAST-team en andere betrokken partijen om de strategie omtrent multi-partner innovatieprojecten verder te ontwikkelen en uit te voeren. Dat moet uitmonden in samenwerking tussen verschillende spelers uit het life sciences-ecosysteem en CMAST als "trusted third party" aan baanbrekende innovatieve gezondheidsoplossingen met als doel impact te hebben op de gezondheidszorg van de toekomst. Als "trusted third party" focust CMAST op het samen brengen van diverse partijen, het mee helpen aan de ontwikkeling van business-plannen en het zoek naar externe financiering om vervolgens de multi-partner projecten tot en met een succesvolle oplevering te begeleiden.