dinsdag 14 maart 2017

Business angel-steun voor SUWACO

Business angel Wim Poppe van Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen investeert 100.000 euro in SUWACO N.V. (Heusden-Zolder), voluit Smart Underground WAste COntainers. Dit innovatieve bedrijf produceert, assembleert en verdeelt ondergrondse afvalcontainers en ontwikkelde een lijn van producten voor de compacterng en opruiming van afval. Met de nieuwe fondsen zal SUWACO zijn capaciteit rond assemblage en voorraad verder uitbreiden.

SUWACO werd in 2015 opgericht door Bruno Dusoleil en Tom Bielen, samen goed voor vijftien jaar ervaring in de afvalverwerkende sector. In 2012 werden opnieuw contacten gelegd met Jukka Blom, oprichter van Luowia (Verrat, Finland) en gespecialiseerd in moderne afvalinzamelingssystemen. In 2015 nam SUWACO de distributie van de Luowia-producten op.

Naast het verdelen van de Luowia-containers legt zich SUWACO zich onder meer ook toe op het renoveren en herstellen van bestaande installaties. Inmiddels ontwikkelde de start-up ook een technologie om PMD te verkleinen. Daarnaast verdeelt SUWACO inmiddels een uitgebreid gamma van vijftien verschillende toestellen van het Ierse PEL, specialist in compactering, om onder meer glas tot recycleerbare scherven te crushen.

Meer info: 0468/15.22.83 of http://www.suwaco.eu.