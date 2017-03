(Erik Vrijsen, zaakvoerder van JEVA B.V.B.A.) ‹ ›

maandag 20 maart 2017

JEVA betrekt hypermodern handelspand in Zolder

JEVA B.V.B.A., specialist in verwarming, sanitair, elektrisch installatiemateriaal en ventilatie, heeft zijn bedrijvigheden van de Acht Meilaan In Zolder overgebracht naar de nabijgelegen Dekenstraat in dezelfde gemeente. Aldaar werd het ouderlijk huis van zaakvoerder Erik Vrijsen omgebouwd en gerenoveerd tot een prachtige, hypermoderne handelszaak. JEVA, opgericht in 1995, nam in 2002 de activiteiten van het installatiebedrijf van vader Albert Vrijsen over. Het nieuwe pand, 700 m² groot, werd stijlvol ingericht met grote en open ruimtes met een strak design. Het gebouw is ingedeeld in een onthaal-desk, een offerte-desk en een afhaalbalie met achterliggend voorraadmagazijn. De bovenste verdieping fungeert als kantoorruimte. Het nieuwe pand heeft een beduidend hogere visibiliteit dan het voormalige. JEVA, opgericht als eenmans-speciaalzaak in verwarming en sanitair, werkte tot 2002 parallel met het installatiebedrijf van Vrijsen senior. De installatie-activiteiten werden toen in het ondertussen tot B.V.B.A. omgevormde JEVA ondergebracht. De KMO, die inmiddels elf medewerkers telt, focust op zelfstandigen, bijberoepen, particulieren, doe-het-zelvers, ... Nieuwe coördinaten van JEVA B.V.B.A.: 3530 Zolder, Dekenstraat 87. Telefoon: 011/53.70.92. URL: http://www.jeva.be.

(Erik Vrijsen, zaakvoerder van JEVA B.V.B.A.)