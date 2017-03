donderdag 23 maart 2017

Lalemant en Franse AMA leggen nieuwe dienst in tussen Gent en Guinée

Sinds kort is een tweede lijndienst operationeel tussen de haven van Gent en het Afrikaanse land Guinee. Lalemant N.V. (Gent) en het Franse African Maritime Agencies (AMA) Guinea hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Beide hebben hun jarenlange ervaring en aanwezigheid in Guinee ingezet om een nieuwe Kamsar Express breakbulk-lijn te realiseren. De semi-lijndienst biedt elke vier tot vijf weken een rechtstreekse verbinding tussen de Arteveldehaven en Kamsar. Conventionele goederen, projectlading en containers vormen de belangrijkste goederen die de gespecialiseeerde multifunctionele schepen zullen transporteren. De schepen beschikken over eigen laadgerei met een hijsvermogen van 60 tot 160 ton. De laadkaai van Stukwerkers in het Gentse Grootdok wordt de hoofdlaadplaats, maar op verzoek kunnen onderweg ook andere havens worden aangelopen. Deze tweede lijndienst is open voor iederen en een aanvulling op de reeds bestaande vaste lijndienst voor specifieke klanten. Meer info: 09/235.56.11 of http://www.lalemant.com.