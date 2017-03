woensdag 15 maart 2017

Antwerpen start fiscaal e-loket voor ondernemers

De stad Antwerpen lanceert een fiscaal e-loket voor ondernemers. Dat biedt heel wat voordelen. Zo hebben ondernemers geen papieren administratie meer, is hun dossier altijd en overal raadpleegbaar en behoren verloren aangiftes tot het verleden. Bovendien krijgen ze via het fiscale e-loket een onmiddellijke indicatieve berekening van hun aanslag waardoor ze niet voor verrassingen komen te staan.

Het fiscale e-loket voor ondernemers is beschikbaar voor de belasting op de toeristische logies, voor de belasting op vestiging, drijfkracht, inname openbaar domein en horeca. Concreet komt het er op neer dat dit jaar meer dan 37.000 ondernemingen een digitale belastingsaangifte kunnen indienen voor aanslagjaar 2017. Vanaf volgend jaar vervalt deze belastingsaangifte voor 25.000 van deze ondernemingen. Met de recente belastingshervorming worden immers alle vestigingen tot en met 50 m² per 1 januari 2018 vrij gesteld van de belasting op vestiging, drijfkracht en op zakengebonden vaste reclame.

Sinds het derde kwartaal van 2016 staat voor de toeristische logies bij het begin van elk kwartaal het formulier on-line klaar om de overnachtingen van het vorige kwartaal op te geven. Voor de belasting op vestiging, drijfkracht, inname openbaar domein en horeca ontvangen ondernemers in een overgangsfase hun aangifteformulier voor aanslag 2017 in maart nog met de post (geel of roze formulier). Op dat formulier staat aangegeven dat de aangifte voortaan ook digitaal kan. Wanneer ondernemers gebruik maken van de digitale aangifte, moeten ze het papieren formulier niet terug sturen.

Het fiscale e-loket is beschikbaar voor de wettelijke vertegenwoordigers van de onderneming of voor diegenen die de ondernemers als uitvoerder aanduiden. Om in te loggen moet men over een A-profiel beschikken (gelinkt aan een persoon), evenals over een e-ID en PIN-code of een federaal token.

Ondernemers kunnen terecht op www.ondernemeninantwerpen/fiscaaleloket voor meer info en voor de volledige handleiding.