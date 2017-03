vrijdag 17 maart 2017

Vijfde generatie SEAT Ibiza maakt opwachting

In juni gaat de verkoop van start van de vijfde generatie van de SEAT Ibiza. Dankzij het gebruik van het nieuwe modulaire MQB A0-platform is sprake van een compleet nieuw model. De nieuwe SEAT Ibiza is het eerste model van de Volkswagen-groep dat op dit platform wordt gebouwd.

De nieuwe SEAT Ibiza heeft een grotere interieurruimte. Hij groeide liefst 87 mm in de breedte, terwijl hij 2 mm korter en 1 mm lager is dan het vorige model.

De SEAT Ibiza van de vijfde generatie is beschikbaar in vier uitrustingsniveaus, met name Reference, Style en de topversies FR en Xcellence.