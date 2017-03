maandag 27 maart 2017

Fluor verlengt wereldwijde samenwerking met Yara Belgium

Het beursgenoteerde Fluor Corporation (Irving, Texas), wereldwijd actief in de technische ontwikkeling, inkoop, fabricage, bouw en het onderhoud van kapitaalefficiëntie productie-installaties, heeft zijn wereldwijde samenwerkingsovereenkomst met Yara Belgium N.V. (Zaventem) met een termijn van drie jaar verlengd. Yara, met Europees hoofdkantoor in Bergen-op-Zoom, is Europa's grootste producent van ammoniak- en nitraatkunstmest. Het akkoord werd overigens uitgebreid met management-diensten voor technische ontwikkeling, inkoop en fabricage ter ondersteuning van Yara's wereldwijde activiteiten. De overeenkomst dekt een breed scala aan projecten, van compleet ontwerp van technische ontwikkeling tot gedetailleerd management van technische ontwikkeling, inkoop en fabricage als onderdeel van een management-proogramma. Een en ander zal worden beheerd via het kantoor van Fluor in Bergen-op-Zoom en Yara's projectkantoor in Brussel. Yara levert verantwoordelijke oplossingen voor duurzame landbouw wereldwijd. Het in 1905 in Oslo opgerichte bedrijf heeft vestigingen over de hele wereld in meer dan vijftig landen. Meer info: 02/773.55.00 of http://www.yara.be.