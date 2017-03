vrijdag 17 maart 2017

Hoog bezoek voor jubilerende Vondelmolen

Koning Filip bezocht op 14 maart de productiesitie van Vondelmolen N.V. te Lebbeke naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de peperkoekproducent. Het bezoek viel ook samen met de 80ste verjaardag van Fevia, de Federatie van de Belgische voedingsindustrie. Vondelmolen is in eigen land marktleider. In Europa is het bedrijf een Top 3-speler. De familiale KMO is overigens een fervente pleitbezorger van het promotiemerk "Food.be - Small country. Great Food" dat onder auspiën van de toenmalige prins Filip in 2013 in Los Angeles werd gelanceerd.