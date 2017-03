dinsdag 21 maart 2017

Outplacement-weigeringen nemen fors af

Cijfers van Acerta tonen aan dat de outplacement-wetgeving een sterke daling van het aantal weigeraars met zich bracht. Tot 2015 sloegen gemiddeld drie op vier medewerkers het aanbod van outplacement af, terwijl ingevolge een wijziging van de reglementering sinds 2016 nog slechts 5% weigeraars worden geteld. In het licht van re-integratie is dit een positieve evolutie, want een outplacement-coach helpt om sollicitatiemoeheid te vermijden.

Werknemers die ontslagen worden en een opzeg hebben van minstens dertig weken, hebben sinds 2014 recht op outplacement. In geval van contractbreuk zal de werknemer het outplacement-traject grotendeels zelf financieren doordat de werkgever vier weken verbrekingsvergoeding mag inhouden om in outplacement te investeren. Tot 31 december 2015 kon de werknemer outplacement weigeren en dan had hij toch recht op zijn volledige verbrekingsvergoeding. Sinds 2016 mag de werkgever de vier weken verbrekingsvergoeding altijd inhouden, ongeacht of de werknemer het outplacement aanvaardt of weigert.

De wijziging zorgde ervoor dat het aantal werknemers die outplacement weigeren sterk daalde van 75% in 2015 naar nog slechts 5% in 2016. Ook als de werknemers het outplacement weigert, wordt zijn contractbreukvergoeding met vier weken verminderd waardoor nog slechts een kleine minderheid outplacement weigert.