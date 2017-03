Inge Geerdens, CVWarehouse, meent dat het huidig systeem weinig aanzet tot ondernemerschap.

dinsdag 21 maart 2017

Ondernemen doe je met falen en opstaan! (2) “Leren fietsen zonder vallen kan niet, idem dito met ondernemen”

Je kan niet ondernemen zonder af en toe eens flink tegen een muur op te lopen. Dat is de boodschap die Startups.be en het Agentschap Innoveren en Ondernemen bij de Vlaming willen doen doordringen. Het goede nieuwe nieuws is dat een mislukking je sterker maakt, want mensen leren uit hun fouten. “Failing Forward”, een vierjarige campagne van Startups.be, die de steun geniet van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, wil het taboe rond mislukken de wereld uit helpen zodat ondernemende Vlamingen die de mist ingaan niet langer scheef bekeken worden. Inge Geerdens, ceo CVWarehouse, trekt de parallel tussen leren fietsen en ondernemen.

Inge Geerdens beleefde haar eerste faalmoment toen ze op haar 26ste als werknemer tijdens een periode van hoogconjunctuur werd ontslagen. Die gebeurtenis zadelde haar niet enkel op met een schaamtegevoel, maar deed haar eveneens beslissen om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. In 2003 richtte ze wervings- en selectiebureau Executive Search op. In 2006 volgde CVWarehouse, een online rekruteringsplatform voor bedrijven. Dat flirtte in 2009 met het faillissement.

“Elk bedrijf sprak toen over herstructureren, niemand had het nog over rekruteren”, herinnert Geerdens zich. “Een heel belangrijke leerschool was dat. Ik leerde dat de markt “over night” kan veranderen, dat niets vanzelfsprekend is. Op vandaag verandert alles in ijltempo,” zo luidt het.

Zelfvertrouwen bijzonder belangrijk

Geerdens ging toen ook beseffen dat ze heel veel tijd had verspild aan onproductieve zaken, die voor negatieve energie zorgden. “Als je gaat focussen op zaken en mensen die voor positieve energie zorgen, krijg je vleugels. Grootste struikelblok is het eigen zelfvertrouwen. De kunst bestaat erin, in crisisperiodes, heel snel je zelfvertrouwen terug te winnen en op te krikken om verder te kunnen. Anders lukt er niets,” aldus Geerdens.

Systeem ontmoedigt ondernemersinitiatief

Voor de ceo van CVWarehouse schrikt het systeem in Vlaanderen het nemen van risico’s af. Erger nog, het straft grote risico’s af. Geen wonder dus dat mensen schrik hebben om hun “zekerheden” op te geven.

“Als werknemer krijg je veel, als ondernemer helemaal niets,” stelt Geerdens vast. “Het systeem boezemt derhalve angst om te ondernemen in. Leren fietsen zonder vallen kan echter niet. Bij ondernemen is dat net eender. Af en toe falen kan nochtans heilzaam zijn. Het principe van uitsluiting bestaat erin niet werkende initiatieven af te blazen om een ander alternatief uit proberen, dat misschien wel tot succes kan leiden,” wordt daaraan toevoegd.

Inge Geerdens is ervan overtuigd dat falen ten gronde aanpakken enkel kan, indien het systeem wordt aangepast. “Willen we ondernemende mensen, dan moeten we ervoor zorgen dat hun gedrag beloond wordt. Hard werken moeten worden beloond, het nemen van risico’s mag niet worden afgestraft. Zoniet zullen weinig nieuwe ondernemers opstaan”.

Straal succes uit

Aan kandidaat-ondernemers geeft Inge Geerdens de raad succes uit te stralen. Mensen voelen zich aangetrokken tot succesvolle collega’s, niet tot collega’s die mislukken. Wie succes uitstraalt, maakt ook veel kans om succesvol te worden.

“Het bespreekbaar maken van falen is derhalve erg belangrijk. Mensen leren immers veel meer van de zakelijke ellende die mensen hebben weten te overwinnen dan van de succesverhalen waarvan ze denken dat ze die toch nooit zullen kunnen waarmaken”.

Wil je samen het taboe doorbreken en het wetgevend kader en sociaal vangnet voor gefaalde ondernemers verbeteren, onderteken dan het manifest op metfalenenopstaan.be. Iedereen kan zijn stem laten horen. Effectief iets veranderen kan maar als we met duizenden onze stem laten horen.