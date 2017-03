Wim Bernaert: “Naast de Vitara versterkt Suzuki zijn fleet-aanbod met de Ignis en de nieuwe Swift Suzuki Belgium blijft als kleinere speler op verdere groei in het “true fleet”-segment mikken ‹ ›

woensdag 22 maart 2017

Suzuki mikt op gestage groei in “true fleet”-segment Nieuwe Swift en Ignis bieden nieuwe marktkansen

Suzuki Belgium, onderdeel van de Alcopa-holding, is een kleinere speler op de Belgische fleet-markt. Traditioneel beweegt de onafhankelijke invoerder zich aan de onderkant van de markt in het A- en het B-segment alsook in het segment van de kleinere SUV-modellen. De Suzuki Vitara tekent momenteel voor zowat 46% van de “true fleet”-verkopen. Fleet & remarketing manager Wim Bernaert koestert steile verwachtingen in de komst van de nieuwe Swift terwijl de onlangs gelanceerde Ignis ook marktpotentieel biedt, zo luidt het. In de toekomst wordt ook het nieuwe CNG-aanbod, vooralsnog enkel op de Vitara en de S-Cross, uitgebreid.

Suzuki Belgium maakt deel uit van de Alcopa-holding. Dat versmolt eind vorig jaar zijn Two Wheels- en Four Wheels-divisie binnen Alcomotive. Elke divisie behoudt evenwel een verregaande autonomie. Zo ook Suzuki Belgium dat actief is in de import en distributie van Suzuki-personenwagens en -motorrijtuigen.

Het distributienet van Suzuki Belgium telt negentig personenwagen-dealers, waaronder een tiental in het Groothertogdom. Met 6.641 geïmmatriculeerde voertuigen in 2016, volgens Febiac, is het Japanse merk in België goed voor een marktaandeel van 1,23%. Dat cijfer omvat ook de door dealer-bedrijven ingeschreven voertuigen, de eigen inschrijvingen en de zowat 500 voertuigen die momenteel zowat jaarlijks bij verhuurbedrijf Europcar worden geplaatst.

“Met Europcar heeft Suzuki Belgium een structureel samenwerkingsakkoord op basis van een buy-back systeem. Na zeven à acht maanden nemen we de voertuigen terug. Zodoende kunnen we inspelen op de vraag naar jonge tweedehandsvoertuigen binnen ons netwerk,” aldus Bernaert.

De andere voertuigen die binnen de vlootmarkt worden afgezet, worden als “true fleet” bestempeld (lees: de verkoop aan bedrijven, leasing-maatschappijen en zelfstandigen, nvdr.). Vorig jaar ging het om een 800-tal voertuigen. Dat volume stijgt jaar na jaar, zo luidt het.

Omstandigheden gunstig om groei te bestendigen

Suzuki Belgium is zich sinds 2013 actief gaan roeren op de fleet-markt met de introductie van de S-Cross. Met het model richtte de invoerder voor het eerst zijn pijlen actief op het KMO-weefsel. De S-Cross boorde voor Suzuki het nieuwe cross-over segment aan dat zich net onder het populaire SUV-segment bevindt. De in 2015 gelanceerde nieuwe Vitara, de opvolger van de Grand Vitara, vulde het aanbod naar onderen aan. Suzuki kon, dankzij de nieuwe Vitara, ook een oplossing bieden in het populaire SUV B-segment.

“De Suzuki Vitara tekent momenteel voor 46% van onze verkoop binnen het “true fleet”-segment,” verduidelijkt onze gesprekspartner.

Een opmerkelijke tweede plaats binnen die rangschikking 2016 neemt de Jimny in, een off-road voertuig dat vooral in het heuvelachtige zuidelijke landsgedeelte succes kent, en de Swift, aan het einde van zijn levenscyclus, naar een derde plaats wist te verdringen. Bernaert maakt zich evenwel sterk dat het nieuwe model van de Swift, die in de komende maanden, zijn marktintrede zal beleven, zijn plaats in het fleet-aanbod van de constructeur opnieuw zal opeisen.

Gunstige prijs/kwaliteitsverhouding en V.V.A.

Op de fleet-markt kunnen de Suzuki-modellen vooral hun gunstige prijs/kwaliteitsverhouding uitspelen. Ook de onderhoudskosten vallen beduidend gunstiger uit dan in het (Duitse) premium-segment.

“Met vijf jaar garantie doet Suzuki beter dan de premium-merken, die hun waarborgperiode doorgaans tot twee à drie jaar beperken,” merkt Bernaert fijntjes op.

Om de deur naar de bedrijfsvloten open te breken, hanteert Suzuki een aantrekkelijk kortingsprogramma.

“Organisaties met tien voertuigen in de vloot kunnen aanspraak maken op de hoogste fleet-korting,” zo klinkt het. Naargelang van het model kent Suzuki aan de uitbaters van bedrijfsvloten kortingen van 13 tot 26% toe.

Alle Suzuki-modellen met in eigen huis ontwikkelde benzine-krachtbronnen onder de motorkap bieden uitzicht op een fiscale aftrekbaarheid van gemiddeld 80%. Voor de kleine modellen, zoals binnenkort de nieuwe Swift, de onlangs gelanceerde Ignis of de Baleno is dat zelfs 90%.

Niet uitgesloten is dat Suzuki zich uit de dieselmarkt terugtrekt. Niet alleen omdat de ontdieseling zich zowel in het particuliere als het bedrijfsmatig segment op gang trekt, ook omdat de duurdere krachtbronnen van Fiat die Suzuki in zijn dieseluitvoeringen inbouwt, concurreren moeilijk maken.

Op benzinevlak kan Suzuki veel modellen aanbieden met een erg aantrekkelijk Voordeel Van Alle Aard (V.V.A.). Dat geldt ook voor de hoger gepositioneerde modellen met een beter uitrustingsniveau.

“Binnen ons gamma heeft de Vitara Diesel 4WD-automaat het hoogste bruto V.V.A., met name 196 euro/maand. De andere modellen klokken af op 105 tot 196 euro bruto. Suzuki geldt bijgevolg als één van de betere leerlingen binnen de V.V.A.-klas,” stelt Bernaert overtuigend.

Keerzijde van de medaille is dat Suzuki, net als de meeste Aziatische constructeurs, op de fleet-markt kampt met de nadelige gevolgen van een lagere restwaarde.

“Hoe beter de restwaarde, hoe goedkoper de maandelijkse lease-tarieven, een voordeel waar vooral de Europese (premium) merken van kunnen profiteren,” zo nog onze gesprekspartner.

Fleet-aanbod verder vergroenen

Voor 2017 zet Wim Bernaert fors in op de commercialisatie van de nieuwe Swift en de Ignis, een ultra-compacte SUV die als bijkomende troef op de fleet-markt zal worden uitgespeeld.

“De Ignis heeft ongetwijfeld behoorlijk wat marktpotentieel bij kleine zelfstandigen en KMO’s of bijvoorbeeld bedrijven die diensten aan-huis verzorgen,” meent onze gesprekspartner.

Naast het SUV-segment, richten de fleet-inspanningen van Suzuki zich ook op een verdere vergroening van het aanbod. Net als de Baleno zal de nieuwe Swift ook in smart hybrid-uivoering beschikbaar zijn, waarbij de kinetische energie van de wagen maximaal wordt gerecupereerd om terug te worden aangewend. Sinds vorig jaar zijn ook de Suzuki Vitara en S-Cross in CNG-uitvoering beschikbaar, weliswaar niet af-fabriek maar na inbouw van twee CNG-tanks na verkoop.

“We onderzoeken momenteel in hoeverre het CNG-aanbod ook naar andere modellen kan worden verruimd,” besluit Wim Bernaert.