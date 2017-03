vrijdag 24 maart 2017

“Open Economy” biedt kansen én stelt nieuwe eisen

Bedrijven hebben geen keuze: om klaar te zijn voor de volgende golf in de digitale revolutie moeten ze in digitale beveiliging investeren. Dat blijkt uit een rapport van The Future Company en Samsung. Volgens het rapport wordt 2020 een keerpunt: organisaties die zich dan nog niet hebben aangepast, zullen moeite hebben om overeind te blijven in wat Samsung de “Open Economy” noemt. Digitale veiligheid wordt cruciaal en daarnaast is een meer “open” instelling vereist. Wie ruimte inbouwt voor samenwerking, met concurrenten, innovators en talentvolle free-lancers, zal de vruchten plukken van de nieuwe kansen die de “Open Economy” biedt, klinkt het.

Door mobiele technologie zijn bedrijven de afgelopen tien jaar opener geworden. Ze beseffen dat samenwerking voordelen kent ten opzichte van een meer “gesloten” business-model. Die tendens zal zich intensiveren, zo voorspelt het rapport. Binnen drie jaar opereren organisaties in een wereld die nog minder restricties kent. Mensen, data en ideeën zijn meer “out in the open”. Het is zaak dit in de huidige business-modellen te integreren en tegelijk de digitale veiligheid te waarborgen.

Europese bedrijven lopen voorop. Zij passen zich het snelst aan de eisen aan die de volgende stap in de digitale revolutie stelt. Volgens onderzoek van The Future Laboratory gaan bedrijven in de komende drie tot tien jaar steeds meer gebruik maken van een flexibel personeelsbestand. In tal van industrieën zal de innovatie uit nieuwe hoeken komen, bijvoorbeeld het embedden van start-ups in het hart van organisaties.

Om te kunnen gedijen in deze nieuwe economische realiteit moeten bedrijven beveiligingsplatforms vertrouwen die hen de mogelijkheid bieden om informatie vrij en veilig te delen. Organisaties die zijn ingericht op de toekomst maken gebruik van artificiële intelligentie (AI) en machine learning-technologie. Geavanceerde machine intelligence geeft dat soort bedrijven de voorsprong om nauwkeurig te kunnen plannen en zo hun business-modellen doorlopend te optimaliseren. Cybersecurity-platforms zijn de sleutel tot het ontgrendelen van de toekomst in de “Open Economy”.