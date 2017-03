vrijdag 24 maart 2017

Securex publiceert focusrapport "Werk-privébalans" (2017)

Een goede werk-privébalans is zeer belangrijk omdat u zo de prestaties van uw organisatie kunt verhogen: werknemers zetten zich meer in, voelen zich meer thuis, zijn beter gemotiveerd, en ervaren een sterkere band met de organisatie. 76% van de Belgische KMO-werknemers vindt de balans tussen werk en privé het belangrijkste aspect in hun job. En momenteel ervaart 65% van hen een goede werk-privébalans. Toch vinden 4 op 10 Belgische werknemers dat hun huidige werk-privébalans hen niet toelaat om tot de wettelijke pensioenleeftijd te werken. Bovendien geeft 18% van de Belgische bedienden aan dat een betere balans tussen werk- en privéleven de meest bepalende factor is in de beslissing om van job te veranderen.

