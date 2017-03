donderdag 30 maart 2017

HRbuilders krijgt vervolgluik met VALUEbuilders-groep

HRbuilders, dat inspeelt op de vraag naar maximale flexilibiliteit in human resources, richtte de groep VALUEbuilders op. Bedoeling van de holding is het succes van HRbuilders in twee niches te herhalen, met name in Sales en Finance. Ambitie van de groep is door te groeien tot Belgische marktleider op gebied van interim management en flexibele samenwerkingsvormen. Vandaag bestaat de VALUEbuilders-familie uit HRbuilders en zijn twee zusterbedrijven, SALESbuilders en FINANCEbuilders. Voorts nam de groep ook een belang in F&D Consulting B.V.B.A. (Brussel), dat onder de merknaam Passion4Sales bedrijvig is in het uitbesteden van sales-activiteiten. VALUEbuilders heeft kantoren in Antwerpen, Ronse, Braine-le-Comte en Gent, waar een kantoorboot als centraal hoofdkantoor fungeert. De verschillende bedrijven stellen samen meer dan 120 professionals te werk. Vorig boekte HRbuilders een omzet van 7 miljoen euro. Meer info: 0473/64.58.26 of http://www.VALUEbuilders.be.