Ohne opent verpakkingsarme winkel in Gent

In mei opent start-up Ohne B.V.B.A., aanbieder van dagdagelijkse verbruiksproducten met voorop voeding maar ook onderhouds- en verzorgingsproducten, een eerste verpakkingsarme winkel in Gent als alternatief voor de overdadige verpakkingscultuur. Vijf jonge Gentenaars slaan de handen in elkaar voor e...