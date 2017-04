dinsdag 4 april 2017

Productie nieuwe Opel Insignia van start

In de fabriek van het hoofdkwartier van Opel in Rüsselsheim rolde onlangs de eerste Insignia Grand Sport van de band. Een en ander staat gelijk met de productiestart van de Opel Insignia van de tweede generatie. General Motors investeerde ruim 500 miljoen euro in de de voorbereiding van de productie van het nieuwe vlaggenschip. De nieuwe Insignia is een sleutelcomponent binnen het productoffensief van Opel, dat dit jaar alleen al zeven nieuwe modellen op de markt brengt. Meer info: 03/450.63.63 of http://www.opel.be.

