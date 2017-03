woensdag 29 maart 2017

Vlaams EnergieBedrijf bespaart overheid 100 miljoen euro

Het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) heeft in 2016 gezorgd voor een besparing van 10 miljoen euro op de energiefactuur van de overheid. Dat deed het onder meer door grote hoeveelheden elektriciteit en gas aan te kopen en zo zijn klanten van het schaalvoordeel te laten profiteren. Dit jaar koopt het VEB maar liefst 2000 GWh gas en elektriciteit aan, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Het Vlaams EnergieBedrijf koopt op grote schaal elektriciteit en gas aan voor publieke diensten. In 2015 had het tachtig overheden en overheidsorganisaties als klant, in 2016 verdubbelde het klantenaantal. Dit jaar koopt het VEB ruim 2.000 GWh aan, dubbel zoveel als in 2016. Dat stemt overeen met het gebruik van 100.000 gezinnen. Die energie wordt verdeeld over 16.000 aansluitingen bij vooral Vlaamse, maar ook federale overheden.

Resultaat van de interventie is dat de overheid minder betaalt voor zijn energie door onder meer het schaalvoordeel, een eenvoudiger en digitaal facturatieproces en aankoop tegen uurtarieven. In 2016 bleek dat goed voor een daling van de energiefactuur met 10 miljoen euro. Alleen op de verlichting van gewest- en snelwegen bespaarde de overheid aldus 580.000 euro.