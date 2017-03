donderdag 30 maart 2017

Meer werknemers afwezig door ziekte in zorgsectoren

5,8% van de werknemers in de social profit-sector waren vorig jaar afwezig (door ziekte). Dat cijfer ligt bijna dubbel zo hoog als in de profit-sector. Hier is gemiddeld 2,7% van de werknemers dagelijks arbeidsongeschikt. Alarmerend is dat in de zorgsector met vooral verzorgende en verplegende beroepen een nog hoger absenteïsmecijfer wordt opgetekend dat het sectorgemiddelde van 5,8%. Zo blijkt uit recent onderzoek van HR-dienstverlener Acerta.

Tussen de verschillende zorgsectoren in de social profit-sectoren bestaan belangrijke verschillen. Zo stellen we vast dat het verzuim bij arbeiders in de gezins- en bejaardenhulp heel hoog is. Het gemiddelde afwezigheidspercentage bedraagt er 11,8%. Zowel op vlak van kort verzuim (3,1%), middellang verzuim vanaf de tweede maand ziekte (1,78%) als langdurig verzuim van meer dan 1 jaar (7%) scoren hoog. Acerta stelt vast dat de vraag naar gezins- en bejaardenhulp alleen maar groter wordt, terwijl deze werkkrachten moeilijk te vinden zijn en de werkdruk op de werkvloer bijgevolg aanzienlijk verhoogt.

Maar ook in andere zorgsectoren is het verzuim hoog. Het verzuimpercentage van de bedienden in de ziekenhuissector (waartoe ook het verzorgend en verplegend personeel hoort) bedraagt 5% (waarvan 3% langdurig verzuim van meer dan 1 jaar). In de sector rust- en verzorgingstehuizen bedraagt het totale verzuim gemiddeld 4,50% bij de bedienden. In deze sector is het langdurig verzuim minder hoog dan in de ziekenhuissector (1,8%). Maar ze hebben een hoger dan gemiddeld kort (1,8%) en middellang verzuim (0,8%).

In de sector van de thuisverpleging stellen we vast dat het globale verzuimcijfer lager is dan dit van de bedienden in de hele profit-sector (2,8%), maar noteren we een hoog kortstondig verzuim. Bijna 2% van de bedienden is elke dag afwezig in de categorie van afwezigheid van minder dan 1 maand.