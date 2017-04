woensdag 5 april 2017

Jean-Pierre Van Dijk nieuwe secretaris-generaal BPF

Jean-Pierre Van Dijk (foto) is de nieuwe secretaris-generaal van Belgische Petroleum Federatie (BPF) V.Z.W. (Brussel). Hij bracht meer dan dertig jaar van zijn loopbaan door in de petroleumsector, met name bij Petrofina en later bij Total. Uittredend secretaris-generaal Jean-Louis Nizet gaat per 1 mei 2017 met rust.