vrijdag 31 maart 2017

Optimale stadsdistributie dankzij autonome voertuigen

De ontwikkeling van zelfrijdende, elektrische voertuigen voor personenvervoer staat niet stil. Ook voor goederenvervoer worden er nu concepten ontwikkeld. Maar waar en hoe kunnen deze autonome voertuigen gebruikt worden? Kunnen ze interessant zijn voor logistiek in steden? Het VIL start het project ALEES (Autonome Logistieke Elektrische Eenheden voor Steden) op. Dat onderzoekt hoe deze voertuigen voor stadslogistiek kunnen worden ingezet. Zes bedrijven, het Havenbedrijf Antwerpen en de stad Mechelen stappen mee in het project.

In dit project zal het VIL concrete scenario's bepalen waar autonome voertuigen kunnen rondrijden in steden en wat de randvoorwaarden zijn. Om deze wagens efficiënt in te zetten voor logistiek is het belangrijk om in kaart te brengen wat er allemaal bij komt kijken, en dit samen met alle betrokken stakeholders. Waar zullen deze ALEES rijden? Kunnen zij enkel ingezet worden in het stadscentrum of ook in de rand? Zullen zij zich ook in verkeersvrije zones mogen begeven? Waarvoor worden ze gebruikt: enkel voor pakjesleveringen of ook voor grotere zendingen? Hoe zullen zij operationeel worden ingezet en welke data zijn nodige om deze voertuigen aan te sturen? Op deze vragen zoekt dit VIL-project antwoorden.

Een concreet scenario waar het project zal op ingaan is de levering van een pakket met een autonoom emissieloos voertuig dat communiceert met de e-commerce consument en bij onvoorziene niet aanwezigheid, over de intelligentie beschikt het pakket af te leveren bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt waarbij én nutteloze kilometers én nutteloze kosten worden vermeden.

Voor het uittekenen van de IT-architectuur werkt het VIL samen met het wereldvermaarde Duitse instituut Fraunhofer IML dat ervaring heeft met autonome voertuigen en Big Data.

Eén van de deelnemers is CO2-leverancier ACP. Dat is in het bijzonder geïnteresseerd in duurzame oplossingen voor de last mile delivery van gekoelde producten. Eén van zijn innovatieve toepassingen is gerecycleerde CO2 dat als koelmiddel wordt gebruikt bij het transport van voeding en farmaceutische producten. Deze toepassing verbruikt zeer weinig tot helemaal geen toegevoegde energie. Leveringen door autonome elektrische voertuigen, in combinatie met deze technologie, kunnen in de toekomst voor een heel duurzame oplossing zorgen, luidt het.

Het VIL-project zal de brug slaan met andere lopende projecten over autonome voertuigen in Vlaanderen, zoals die van Selfcar en De Lijn. Deelnemers aan het project zijn de stad Mechelen, bpost, Bringme, DHL Parcel Belux, Rhenus SML, Trimble, ACP CO2 en Havenbedrijf Antwerpen.