maandag 3 april 2017

SEAT kondigt derde SUV aan

Het SEAT-gamma blijft groeien en de SUV-familie in het bijzonder. Na de Ateca en de Arona - die in de tweede helft van dit jaar wordt verwacht - kondigt SEAT de komst van een derde SUV aan. Dat zal meteen de vaandeldrager van het merk worden. De toekomstige SUV zal zich boven de Ateca positioneren. Het wordt de derde Spaanse cross-over, na de Arona. Die is overigens gebaseerd op het platform van de nieuwe Ibiza. De toekomstige SUV zal in de Volkswagenfabriek van Wolfsburg worden gebouwd. Hij zal beschikbaar zjin met vijf of zeven zitplaatsen en komt begin 2018 op de markt. Meer info: 02/535.54.39 of http://www.seat.be.

+ FOTO