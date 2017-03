Sion Van De Velde en Ferre Smeets met staatssecretaris Philippe De Backer, Ann Lambrechts (Bekaert), Christian Smets (HR Rail), Mieke Vermeiren (Agoria), Harry Milis (RTC Antwerpen), Rik Hosyn (VIVES) en presentator Youssef El Mousaoui

vrijdag 31 maart 2017

Ferre Smets en Sion Van De Velde zijn Vlaanderens grootste STEM-talenten

Ferre Smets (1e jaar SO) van het Sint-Jan-Berchmanscollege uit Mol en Sion Van De Velde (2e jaar SO) van het Kardinaal Van Roeyinstituut uit Vorselaar mogen zich gedurende één jaar de grootste technologietalenten van Vlaanderen noemen. Zij wonnen de finale van de zevende editie van de Vlaamse STEM Olympiade. Ferre en Sion waren de besten in deze technologietoets met vier engineering-opdrachten. Ze wonnen elk de hoofdprijs ter waarde van 750 euro. Aan de Olympiade namen in twee rondes liefst 23.332 jongeren deel.

De organisatie van de Vlaamse STEM Olympiade is een samenwerkingsverband tussen technologiefederatie Agoria, Bekaert, Engie, HR Rail, Technopolis en KULeuven, UGent, UHasselt, UAntwerpen, associatie Gent, AP, KDG, UCLL, Odisee, PXL, Thomas More en VIVES met de steun van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse STEM Olympiade wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken en de belangstelling voor technologie bij jongeren uit het secundair onderwijs aanwakkeren.

De Vlaamse STEM Olympiade heette tot voor kort de Vlaamse Technologie Olympiade. Met de nieuwe naam en de baseline “Technology approved” helpt de wedstrijd de doelstellingen van het STEM-actieplan van de Vlaamse regering realiseren. De Vlaamse regering ziet een plaats voor de Olympiade in zijn actieplan en geeft de wedstrijd voortaan financiële steun.

Naast de STEM Olympiade is er ook een junior STEM-editie voor de leerlingen van het 6de leerjaar van het basisonderwijs. Samen bereiken ze dit schooljaar ongeveer 38.500 leerlingen met STEM-ambities.