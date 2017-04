Lut Wyers (Cocomo) stelt dat de ondernemers nood hebben aan groei-mindset

maandag 3 april 2017

Ondernemen doe je met falen en opstaan! (3) “Begin er niet aan als je niet in spiegel durft te kijken”

Cocomo (Hasselt) ging in 2008 door een diep dal. Het evenementenbureau had net fors geïnvesteerd in een nieuwe locatie in Kaai.16 toen de evenementenmarkt in elkaar klapte als gevolg van de uitbraak van de financieel-economische crisis. De reserves smolten weg en de verwachtingen dienden bijgesteld. Samen met haar team wist gedelegeerd bestuurder Lut Wyers die tegenslag te boven te komen. Dat sterkte haar in haar visie op ondernemerschap en leidde haar tot de conclusie dat een groei-mindset een absolute vereiste is om vandaag succesvol te ondernemen.

“Een bedrijf starten gaat gepaard met onzekerheid. Onze samenleving is echter niet gewoon met onzekerheden om te gaan. Als starter kamp je vaak met angsten die met je persoonlijke voorgeschiedenis (opvoeding, onderwijs, cultuur, …) te maken hebben. Als starter groeide je op in een systeem waarin fouten worden afgestraft. Om als ondernemer stappen vooruit te zetten, moet je daar mee leren om te gaan,” aldus Lut Wyers.

Nood aan zelfreflectie en coaching

Reflectiemomenten inbouwen is erg zinvol, waarbij je je oor te luisteren gaat leggen bij zowel vrienden als bevriende ondernemers. Ook professionele coaching is bijzonder nuttig. Contacten met beide leveren soms oplossingen op die in jezelf zitten, zonder dat je ze ziet.

Lut Wyers: “In 2008 zijn we door het oog van een naald gekropen. Opgeven was echter geen optie. We hebben wegen gezocht om onszelf heruit te vinden en te herpositioneren. Daarnaast troffen we maatregelen zowel naar de werknemers, de organisatie als mezelf toe. In dergelijke omstandigheden moet je de kans nemen om door het dal te gaan. Pas dan is terug omhoog klimmen mogelijk”.

Groeien blijkt echter onmogelijk voor ondernemers die zichzelf niet continu in vraag stellen. Ondernemers moeten durven te reflecteren, uit hun eigen fouten te leren en opnieuw te beginnen.

Realisme

“Blijven in jezelf geloven, wil niet zeggen koppig zijn. Visie en geloof in eigen kunnen maken je heel sterk. Laat je niet afschrikken of afzwakken door anderen. Maar luister in dat proces wel naar anderen en capteer zaken waar je iets aan hebt. Blijf steeds kritisch voor zelf. Bouw een referentiekader rond je zelf waarbinnen je doordachte beslissingen neemt, geen impulsieve,” raadt Lut Wyers aan, hamerend op de noodzaak dat men steeds moet blijven geloven in de dingen die men doet.

Leren uit fouten

Belangrijk is tevens stil te staan bij zaken die fout zijn gelopen en te peilen naar de reden(en) van de mislukking (fouten bij jezelf, onjuiste timing, markt niet klaar, verkeerde stappen, …). De twijfel die in onzekere situaties ontstaat, hoeft niet negatief te zijn. Twijfel en zelfreflectie kunnen de basis vormen van groei.

Groei-mindset

Omtrent de mindset rond ondernemen heeft Vlaanderen nog een flinke weg te gaan. Enerzijds is er de ondernemer die lef moet tonen, initiatief moet nemen, moeten durven fouten te maken en te falen, te groeien en zichzelf te exploreren. Anderzijds is er de publiek opinie die zijn rol van kritikaster ten opzichte van de ondernemer moet inruilen voor die van supporter.

“Net als sportclubs hebben ondernemers nood aan supporters die hen steunen om er elke dag te staan en zaken voor anderen te creëren. Uitdaging voor starters en ondernemers is zich niet tot de fixed mindset te laten verleiden maar voor een groei-mindset te opteren. Ondernemers met een groei-mindset gaan met kritiek aan de slag en zien uitdagingen in plaats van problemen. Het zijn die ondernemers die beseffen dat falen niets anders is dan een nieuwe kans om te benutten,” besluit Lut Wyers.

Wil je samen het taboe doorbreken en het wetgevend kader en sociaal vangnet voor gefaalde ondernemers verbeteren, onderteken dan het manifest op metfalenenopstaan.be. Iedereen kan zijn stem laten horen. Effectief iets veranderen kan maar als we met duizenden onze stem laten horen.