dinsdag 4 april 2017

Testtraject duaal leren van start in Waasland

Op initiatief van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zijn het GTI-Beveren en vier grote industriële bedrijven in het Waasland gestart met een testtraject duaal leren. Binnen zijn “Routeplan 2020” heeft de Kamer de voorbije jaren al heel wat pionierswerk rond werkplekleren verricht. Via opleidingen op de werkvloer werden er tientallen werkzoekenden toegeleid naar een job als onderhoudstechnicus, zo heet het.

Nu de Vlaamse overheid het duaal leren in het voltijds dagonderwijs wil invoeren, selecteerde de regionale werkgeversorganisatie, uitgaand van de vacaturebehoeften in de Wase industrie, twee opleidingen om naar een duaal traject om te vormen: lasser-pijpfitters en onderhoudstechnici. Eind 2015 werd het GTI-Beveren aangetrokken als partner. De Kamer vond ook Actemium, Bilfinger ROB, SVK en Umicore bereid om mee hun schouders onder het project te zetten. Samen werden per bedrijf inhoudelijke lesmodules uitgewerkt. Die verschillende modules worden nu intensief getest tijdens een soft launch van het project. Dat betekent concreet dat leerlingen van het de specialisatie-opleidingen 7de jaar pijpfitten-lassen-montren (7PLM) en 7de jaar industrieel onderhoud (7IO) gedurende twee weken les op de werkvloer kregen.

Bij een positieve evaluatie zullen de leerlingen volgend schooljaar in de specialisatiejaren 7PLM en 7IO in twee à drie bedrijven les volgen volgens een uniek doorschuifsysteem waarbij ze gedurende periodes van twee weken kennis met een ander bedrijf maken.

In Antwerpen heeft de Kamer een soortgelijk project opgezet met het Stedelijk Lyceum Meir voor het 7de jaar Productieproces Technieken. Hier zijn Monsanto, Boost Nutrition en Cargill de projectpartners. Dit project loopt nu al het volledige schooljaar, waardoor de leerlingen zestig procent van de competenties die ze voordien op de schoolbanken en in de practicalokalen leerden, op de werkvloer verwerven.