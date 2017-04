maandag 3 april 2017

Eneco neemt Eni België over

Eneco verwerft voor een niet openbaar gemaakt bedrag de integrale eigendom over Eni Gas & Power N.V. en Eni Wind Belgium N.V. Eneco, sinds augustus 2011 actief op de Belgische markt, ziet zodoende zijn aantal afnemers van elektriciteit en gas tot ruim één miljoen aanwassen binnen het residentiële segment. Het aantal zakelijke klanten klimt tot 55.000. De nutsleverancier, die zich op groene energie toespitst, hijst zich zodoende binnen de Top 3 van de energieleveranciers op de Belgische markt. Eveneens onderdeel van de overeenkomst zijn drie windmolens van Eni België. Alle activiteiten worder onder de merknaam Eneco gebracht. Vorig jaar wist Eneco als groene leverancier alle elektriciteit voor zijn particuliere klanten in eigen beheer met Belgische wind en zon op te wekken. Meer info: 015/404.140 of http://www.eneco.be.

