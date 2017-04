dinsdag 11 april 2017

ICsense gaat op in TDK-groep

TDK-Micronas Gmbh (Freiburg), leverancier van Hall-effect sensoren en volle dochter van TDK Corporation (Tokio), heeft een overname-akkoord gesloten met ICsense N.V. (Heverlee). Door de integratle controle over ICsense te verwerven, versterkt eerstgenoemde zijn sensoren- en actuatoren-business. TDK breidt zijn sensor-business momenteel uit door een volledig assortiment van verschillende sensoren toe te voegen aan het eigen portfolio van druk-, temperatuur-, stroom- en magnetische sensoren. TDK-Micronas ging maar onlangs op in de TDK-groep, dat zodoende de controle verwierf over het breedste gamma Hall-effect sensoren en ingebedde motor-controllers voor de automotive en industriële markten. TDK kondigde intussen ook de acquisitie aan van InvenSense, Inc. (San José, Californië), specialist in traagheidssensoren, en nam een meerderheidsbelang in de Franse MEMS- en traagheidssensorspecialist Tronics Microsystems S.A. (Crolles). ICSense is een Europees IC-design bedrijf van eerste rang. Het bedrijf is gespecialiseerd in ASIC-ontwikkeling en IC-design diensten. In Europa runt ICsense de grootste fab-onafhankelijke design-groep met expertise van wereldklasse op het vlak van analoge, digitale, gemengd-signaal en high-voltage IC-design. Het bedrijf ontwikkelt en levert aan klanten exclusieve ASIC-oplossingen toe voor automotive, medische, industriële en consumententoepassingen. Meer info: 016/58.978.00 of http://www.icsense.com.