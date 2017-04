vrijdag 14 april 2017

Belgunique-platform brengt designers met consument in contact

E-commerce platform Belgunique B.V.B.A. (Antwerpen) heeft zijn deuren geopend. Opzet is talent van eigen bodem dichter bij de consument te brengen. Bij de lancering stappen een vijfigtal designers en createurs mee in het avontuur. Het Belgunique-platform brengt onbekende, authentieke en creatieve producten in contact met mogelijke kopers. Dat gaat van Belgische limonade en lederen handtassen tot meubels en handgemaakte gitaren.

Belgunique biedt per regio een overzicht van alle ontwerpers en producten die er te vinden zijn. Veleer dan een verkoopskanaal stelt Belgunique zich vooral tot doel tot een community uit te groeien. Belgunique koopt overigens geen stock aan.

In de zomer lanceert Belgunique de Franstalige versie van zijn platform. Het platform maakt deel uit van incubator Start it @kbc.

Meer info: 0495/24.27.81 of http://www.belgunique.be.