Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 heeft de vraag naar beveiligingsdiensten zich “genormaliseerd”

donderdag 13 april 2017

Aanslagen van 22 maart bezorgen G4S Belgium groei-opstoot Nieuwe normaal vertaalt zich in bijkomende structurele bewakingsopdrachten

G4S Belgium N.V. (Vilvoorde) zag vorig jaar zijn omzet met 10% tot 373 miljoen aanzwellen. Normaliter noteert de aanbieder van private bewakingsdiensten een jaarlijkse groei van 3 à 4%. De aanslagen van 22 maart op de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek zorgden voor de toename van de vraag naar beveiliging- en security-diensten. G4S Care, de 50/50 joint-venture met Corsendonk Hotels, bracht zowat 10 miljoen euro in het laatje, voornamelijk door toedoen van de asielcrisis. Het dieptepunt van beide crises ligt evenwel achter de rug, zodat G4S Belgium dit jaar zijn inkomsten ongetwijfeld zal zien afkalven. Toch ziet Jean-Paul Van Avermaet, cluster managing director G4S Belgium, France, Luxemburg & Marocco, kansen om de uitzonderlijke inkomsten van 2016 voor een deel structureel te maken. Ook van de in de steigers staande hervorming van de wet op de private veiligheid verwacht G4S Belgium, net zoals de hele sector overigens, een positieve impact.