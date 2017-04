dinsdag 11 april 2017

OLS Customs ondersteunt mee de groei van NDN en vice versa

NDN (Neutraal Douaneagentschap Nelen) is opgestart in 2008, in hetzelfde jaar dat PLDA van start ging. De invoering van het elektronisch douanesysteem heeft heel wat voeten in de aarde gehad en voor de nodige problemen gezorgd.

“Het feit dat we de overgang naar elektronische aangiftes met glans hebben doorstaan, was voor ons het bewijs dat we als volwaardige speler kunnen meedraaien in deze complexe sector”, aldus Jan Nelen.

Omdat de voormalige software-leverancier niet meer voldeed aan de eisen van het snel groeiend kantoor, ging NDN in 2011 op zoek naar een nieuwe IT partner. Een demo door het team van Organi volstond om te kiezen voor OLS Customs, de douane oplossing van Organi.

Permanente investering in nieuwe technologie

Initieel maakte NDN enkel gebruik van OLS Customs voor het beheer van de entrepot administratie met maandaangifte, maar al snel werden quasi alle functionaliteiten van de toepassing in gebruik genomen.

Naast de module voorraadad-ministratie voor het beheer van alle entrepotregelingen wordt de toepassing nu ook gebruikt voor alle types van aangiftes, fiscale vertegenwoordiging, e-facturatie, rappelbeheer, litigebehandeling, … NDN investeert ook steeds meer in integraties voor elektronische gegevensuitwisseling via xml met zijn cliënteel. In 2017 breekt een nieuwe “milestone” aan en zal de nieuwe website annex portal voor online aangiftes van NDN gelanceerd worden.

“Wij hebben voor Organi gekozen omdat zij onze vragen & vereisten konden beantwoorden en hun oplossing paste volledig in onze manier van denken en onze visie. Er was ook direct een goede match met het team van Organi. Daarom hebben we zelfs geen andere partijen gecontacteerd.”

