zondag 16 april 2017

Algemeen directeur Zeeman textielSupers stapt op

Bart Karis (foto), algemeen directeur van Zeeman textielSupers N.V. (Alphen aan den Rijn), legt eind dit jaar zijn functie neer. Er is nog geen opvolger aangesteld. Karis, sinds 2007 werkzaam bij het bedrijf, loodste Zeeman door moeilijke economische tijden. Zeeman is inmiddels uitgebreid naar 1.290 filialen in zeven Europese landen, waarvan 750 buiten Nederland.