dinsdag 18 april 2017

Iveco introduceert Truck Stations langs Europese transportroutes

Iveco is een accreditatieprogramma gestart voor zijn dealer-netwerk, waarmee de dealers een gespecialiseerde en uiterst efficiëntie werkplaats kunnen inrichten die geheel is toegesneden op de specfieke behoeften van zware trucks om zo een Iveco Truck Station te worden. Deze dealer-vestigingen moeten aan een groot aantal strenge eisen voldoen op allerlei gebieden, zoals de opleiding van een team van technische experts, ruimere openingstijden en een maximale beschikbaarheid van onderdelen. Bedoeling van de vrachtwagenconstructeur is een netwerk van 250 Truck Stations over heel Europa op te zetten om ervoor te zorgen dat er altijd een in de buurt van de truckchaufeur is zodat deze overal snel toegang heeft tot het volledige service-pakket van het dichtstbijzijnde Iveco Truck Station. Voor Iveco Stralis XP en NP wordt in een speciale "spitsstrook" voorzien waardoor zij voorrang krijgen als zij technische ondersteuning nodig hebben. Truck Stations bieden, naast typische werkplaatsactiviteiten, ook mogelijkheden voor banden-service en een wasstraat voor trucks. Voorts sluiten ze arrangementen met lokale hotels voor accommodatie, inclusief transfer van en naar het dealer-bedrijf. Meer info: 02/467.12.11 of http://www.iveco.com.

+ FOTO