donderdag 13 april 2017

Technologiebedrijven maken zich klaar voor duaal leren

Vanaf september starten zes proeftuinscholen uit alle Vlaamse provincies met de duale studierichting “Elektromechanische technieken” (EMT) in de derde graad van het VSO. In totaal zijn er twaalf bedrijven waar de leerlingen terecht kunnen om een traject duaal leren te volgen. Ook zal een deel van de opleiding in opleidingscentra plaats vinden waar leerlingen op industriële installaties kunnen werken.

Technologiefederatie Agoria en de betrokken bedrijven hopen een vijftigtal leerlingen te kunnen verwelkomen. In de komende periode organiseren de betrokken scholen en bedrijven infodagen voor geïnteresseerde leerlingen en hun ouders.