vrijdag 14 april 2017

Invasie transportrobots in logistiek nog niet voor morgen

De nieuwste generatie flexibele transportrobots is compact, eenvoudig in gebruik en kan volledig zelfstandig navigeren, zonder de hulp van extra infrastructuur. De vraag is niet of deze robots in de logistiek zullen worden ingezet, maar wel wanneer ze echt hun opmars zullen maken. Een invasie op korte termijn moeten we niet verwachten. Dat blijkt uit de resultaten van het project “Flexibele Transportrobots” die het VIL onlangs voorstelde.