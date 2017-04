vrijdag 14 april 2017

WVI dient energie-actieplan bij Europa in

In 2015 ondertekenden negen steden en gemeenten het Burgemeestersconvenant onder de naam “Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen” goed. Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarbij lokale overheden zich vrijwillig engageren om minder CO2 uit te stoten tegen 2020 dan in het referentiejaar 2011. Onder impuls van WVI kozen zij ervoor om die uitdaging samen met de buurgemeenten aan te gaan. Dat stelt hen in staat efficiënter te werken, kennis te bundelen, ideeën uit te wisselen en betere resultaten te behalen.