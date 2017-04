dinsdag 18 april 2017

Karma Karma Vlaams-Brabantse "Starter van het Jaar"

Karma Karma B.V.B.A. (Opwijk), opgericht door Griet Daelemans, gewezen sales manager bij Procter & Gamble, is uitgeroepen tot Vlaams-Brabantse "Starter van het Jaar". Karma Karma ontwikkelde een totaalconcept rond bio-havermout cups om mee te nemen. Het gebruikt daarvoor enkel biologische ingrediënten. Grote havervlokken zonder toegevoegde suikers, maar wel veel biologisch gedroogd fruit, noten, pitten en specerijen. Het gezonde en vezelvrije hapje bevat geen additieven als zoetstoffen, kleurstoffen, melkpoeder met anti-klanten of bewaarmiddelen. Karma Karma combineert een traditioneel product (voeding) met innovatieve marketing: gezonde voeding afgestemd op het hectische leven van alledag. De start-up betrekt overigens een beschutte werkplaats bij de productie van zijn havermout cups. Vooralsnog zijn de bio-havermout cups enkel verkrijgbaar via de webshop. De start-up staat evenwel op het punt een samenwerking met een erkende distributeur op te zetten. Meer info: 0474/74.16.21 of http://www.karmakarma.be.

+ 4 FOTO's

(Griet Daelemans)