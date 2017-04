Zycko Benelux neemt distributie Huawei op

Zycko Benelux B.V. (Zaventem), value-added distributeur van technisch hoogwaardige en innovatieve oplossingen in de IT-infrastructuur, heeft een distributie-overeenkomst gesloten met Huawei. Het bedrijf zal zich inzetten om de verkoop van Huawei-producten voor de business-markt uit te breiden via be...