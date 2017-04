dinsdag 18 april 2017

Recupel zamelt recordvolume elektro in

Recupel heeft vorig jaar meer elektro ingezameld dan ooit tevoren. In 2016 verzamelde de Belgische bevolking via het Recupel-netwerk in totaal bijna 115.000 ton oud elektro, of meer dan 32 miljoen toestellen. De stijging is onder meer te danken aan het succes van de RecyclePunten. Dat wordt bevestigd door het feit dat de inzameling van lampen en klein elektro vorig jaar het sterkst gestegen is.

10,2 kilogram per inwoner. Zoveel oud elektro hebben Belgen ingezameld via het Recupel-netwerk in 2016. In totaal zijn dat meer dan 32 miljoen toestellen waar een snoer aan vast hangt of die op batterijen werken. Zoals verwacht zamelde Recupel minder beeldbuishoudende schermen in (de oude TV’s en monitors, daling 9,2%) omdat ze steeds minder in omloop zijn. Van alle andere categorieën werd er meer ingezameld vergeleken met 2015.

Een stijging was te merken bij “Groot Wit”- en “Koel Vries”-toestellen, maar vooral de inzameling van lampen en klein elektro was een succes. Het aantal ingezamelde stuks van deze laatste stegen met respectievelijk 21,4% en 20,1%.

Toch moet en kan het in België nog beter. Tegen 2019 moeten alle lidstaten van de Europese Unie 65% van hun elektro-afval inzamelen voor hergebruik of recyclage. Om die doelstelling te behalen, wordt samenwerking cruciaal.