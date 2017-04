dinsdag 18 april 2017

Twee derden handelaars stapten al naar e-commerce

Twee op de drie handelaars in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland omarmde e-commerce al, zij het vrij recent. Zeventig procent van de handelaars deed dat immers pas in de laatste vijf jaar. Zes op de tien van de respondenten is ervan overtuigd dat wie niet in e-commerce investeert, op termijn in moeilijkheden komt. Zo blijkt uit recent onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx.