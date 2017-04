vrijdag 21 april 2017

Wat als u te weinig water zou drinken? Essentieel voor optimaal functioneren van lichaam

Uit onderzoek blijkt dat één op drie Belgen te weinig water drinkt. Wat zeker geen goed nieuws is voor de gemiddelde gezondheidstoestand van de Belg. Water is dan ook noodzakelijk voor het optimaal functioneren van ons lichaam.

Onderstaand lijsten we zeven heel onplezierige gevolgen op van deshydratatie;

1. Verhoogde kans op gezondheidsproblemen.

Iedereen moet voldoende water drinken. De aanbevolen hoeveelheid hangt af van gewicht, lichaamsbouw, leeftijd, levensfase, … Het gemiddelde ligt ongeveer op 1,5 à 2 liter water. Iemand die deze limiet bereikt, heeft minder kans op hartfalen, blaas- en darmkanker en nierstenen.

2. Je krijgt hoofdpijn.

Wanneer het lichaam te weinig water heeft opgenomen, is het de hypothalamus, een klier in de hersenen, die aangeeft dat het lichaam aan het uitdrogen is. Het zogenaamde dorstgevoel is een eerste signaal. Op dat moment zal het bloed in het lichaam minder waterig zijn en kan het lichaam bepaalde stoffen minder snel verwerken.

Een goed voorbeeld is de bonzende hoofdpijn die samen gaat met de welgekende “kater’”. Omdat het lichaam uitgedroogd is door alcohol, moeten de hersenen meer inspanningen leveren om alle prikkels en signalen door te sturen naar de rest van ons lichaam. Voldoende water drinken is dus de boodschap, niet alleen na een avondje stappen.

3. Je eet (vaker) grotere porties.

Onderzoek door het Amerikaanse Rijksinstituut voor Volksgezondheid toont aan dat wie een glas of twee voor elke maaltijd drinkt, minder grote porties eet. Tot 90 calorieën minder zelfs. Vaak zetten de hersenen een dorstgevoel om in een hongergevoel. Waardoor mensen dikwijls onnodig veel gaan eten. De extra calorieën zijn bovendien moeilijker te verbranden door een trager metabolisme, dat op zijn beurt weer aan onvoldoende hydratatie te danken is.

4. Je huid oogt ouder.

Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water. Bij gebrek aan hydratatie wordt de huid droger en krimpt deze met zeer kleine hoeveelheden. Door een gebrek aan water lijkt de huid sneller te verouderen en worden rimpels feller zichtbaar. Mensen die vaak in de zon lopen of te vaak onder de zonnebank kruipen, krijgen deze symptomen eens zo snel. Door overvloedige hitte “verdampt” letterlijk het vocht dat in onze huid zit.

5. Trager reactievermogen.

Uit een Britse studie blijkt dat ons lichaam het symbool “dorst” uit als reactie op dehydratatie. Het gevolg is een reactievermogen dat veel trager zal verlopen. Zelfs de kleinste vorm van “uitdroging” gaf, volgens onderzoek, nadelige effecten.

Dat kan ernstige gevolgen hebben als iemand op zo’n moment bijvoorbeeld achter het stuur zit. Zo blijkt dat bestuurders die onvoldoende water hebben gedronken, twee maal zoveel fouten maken in een twee uur durende rit dan bestuurders die op voorhand voldoende water dronken of een flesje water bij de hand hadden. Dat fenomeen valt te vergelijken met dronken achter het stuur zitten.

6. Slechtere concentratie en cognitieve vermogens.

Naast een tragere reactie, gaat ook de concentratie sterk achteruit bij een tekort aan water. Een milde uitdroging (1%-3% van het lichaamsgewicht van een proefpersoon) kan al invloed hebben op iemands stemming, concentratie en cognitieve vermogen.

Bij jonge vrouwen kan een vochtverlies van 1,5% na het sporten al leiden tot een slechter humeur, een verminderde concentratie en een hogere kans op hoofdpijn. Een vergelijkbare studie toont aan dat jongens van dezelfde leeftijd bij een milde uitdroging een negatieve impact ervaren in termen tot het geheugen en verhoogde gevoelens van onzekerheid en moeiheid tot gevolg.

7. Verminderde fysieke prestaties.

Ook fysieke inspanningen kunnen al snel leiden onder een slechte vochtbalans. Een milde uitdroging van 2% dehydratatie veroorzaakt een afname van 10% in de fysieke prestaties. Bovendien voelt elke inspanning ook een stuk zwaarder aan wat weer een demotiverend effect heeft op het humeur. Een goede hydratatie kan bovendien ook zeurende spierpijnen voorkomen.