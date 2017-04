woensdag 19 april 2017

Bouw gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale in Hasselt van start

In Hasselt is begonnen aan de bouw van een gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale langs het Albertkanaal. Dankzij deze installlatie kan het waterverbruik van het sluizencomplex bij waterschade met ongeveer de helft beperkt worden. Zo wordt de bedrijfszekerheid van het Albertkanaal meer dan ooit gewaarborgd.

Bij langdurige droogte kan het waterpeil op het Albertkanaal en de Kempense kanalen niet altijd worden gegarandeerd. In droge periodes komt de watertoevoer uit de Maas, maar die kampt dan zelf met een sterk dalend waterdebiet. De waterwegbeheerder moet dan noodgedwongen zijn toevlucht zoeken tot waterbesparende maatregelen, zoals gegroepeerd schutten van schepen aan de sluizen, beperken of afsluiten van de waterafnames door industrie en landbouw of het invoeren van diepgangbeperkingen.

Vlaanderen investeert daarom in gecombineerde pompinstallaties-waterkrachtcentrales op de zes sluizencomplexen van het Albertkanaal. Daardoor wordt het waterverbruik van de sluizen drastisch beperkt omdat het water onderaan de sluis terug naar de bovenkant kan worden gepompt. Daarnaast kunnen deze installaties in periodes met voldoende water zelf groene stroom produceren uit waterkracht. Dat is mogelijk dankzij het hoogteverschil van 10 meter op de sluizencomplexen.

De bouw van de gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale in Hasselt is onlangs van start gegaan. Eerder kwamen de sluizencomplexen van Ham en Olen aan de beurt. Zij werden als eerste aangepakt omdat ze het grootste waterverbruik hadden. De komende jaren komen ook de sluizencomplexen van Diepenbeek, Genk en Wijnegem aan de beurt. Samen zullen de zes installaties in het waterverbruik in het Albertkanaal in droge periodes met de helft reduceren. Zo moeten er in de toekomst geen noodingrepen meer worden gedaan.