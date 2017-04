zaterdag 29 april 2017

Advocas legt on-line contact tussen cliënten en advocaten

Start-up Advocas B.V.B.A. (Gent) lanceert met Advocas.be een eerste, onafhankelijk digitaal platform waar advocaten en cliënten elkaar vinden. Wie op zoek is naar een advocaat wordt aan de hand van enkele slimme vragen snel, efficiënt én gratis aan de juiste profielen gelinkt.

Advocas.be wijst de weg naar gespecialiseerde advocaten in de regio en tekent tevens voor een transparant prijzenoverzicht. Het digitaal platform biedt advocaten de kans zich digitaal te profileren en met nieuwe cliënten in contact te komen.

Advocas.be werd afgetoetst bij de Orde van Advocaten en staat borg voor onafhankelijk advies en het volgen van de deontologische codes die binnen de advocatuur gelden. Het platform biedt intussen aan meer dan negenduizend advocaten de kans om zich on-line te profileren. Het verzorgt ook de digitale marketing zodat de raadsmannen een breder publiek bereiken.

Naast het digitale platform geeft Advocas.be bovendien een antwoord op de meest voorkomende juridische vragen. Het beschikt daartoe over een uitgebreide kennis-database. Advocas is lid van starters-community Start it @kbc.

Meer info: 0494/32.89.91 of http://www.advocas.be.