vrijdag 28 april 2017

Thrinno lanceert on-line marktplaats voor additive manufacturing in metaal

Software start-up Thrinno B.V.B.A. (Gent), actief in additive manufacturing (3D-printing), lanceert Thrinno MarketPlace®, het naar verluidt eerste geïntegreerde platform voor additive manufacturing in metaal. Het on-line platform biedt bedrijven, overal ter wereld op elk moment, toegang tot competitieve prijzen op basis van de reëel beschikbare productiecapaciteit. Het biedt tevens professionele design-optimalisatie terwijl gebruikers hun design gratis kunnen controleren met de geïntegreerde Thrinno Metal AM design checks.

Thrinno werkte zich eerder al in de kijker met Thrinno Fast Quote, een intelligente offerte-generator voor 3D-geprinte metalen onderdelen. Via het Thrinno MarketPlace®-platform kunnen bedrijven via een matching-systeem aan de juiste leverancier worden gekoppeld en een offerte opvragen die ze vertrouwen. De potentiële leveranciers kunnen worden gefilterd op o.a. locatie, materialen, ervaring, sector, bouwafmeting en levertijden.

Voor ze toegang krijgen tot het bestand (lees: de tekening van het object, nvdr.), kan aan de leveranciers gevraagd worden om een e-NDA (non-disclosure agreement) te tekenen. Bedoeling van de initiatiefnemers is in de nabije toekomst bedrijven toegang te verlenen tot een on-line biedsysteem om zo de meest competitieve prijs te verkrijgen van leveranciers die met een tijdelijke overcapaciteit kampen.

Meer info: 0478/278.599 of http://www.thrinno.com.