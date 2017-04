woensdag 26 april 2017

Patrick Meerts aan het hoofd installatie-afdeling Deba

Patrick Meerts, vertegenwoordiger bij Deba N.V. (Nevele), is tot manager van de installatie-afdeling benoemd. Hij vervangt Koen De Bisschop die na negen jaar andere oorden opzoekt. Familiebedrijf Deba is gespecialiseerd in de installatie, uitbreiding, aanpassing, renovatie en het onderhoud van middenspanningsinstallaties van 3 tot 24 kV voor binnen- en buitenopstelling.